В 2021 году ВКС РФ получат еще два новейших Су-57 с двигателями от Су-35

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11 июня 2021, 18:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Первый серийный истребитель Су-57 российскому ОПК удалось осилить. В 2021 году будут выпущены ещё два серийных самолёта пятого поколения, пишет «РИА-Новости», правда двигатель у них всё равно останется не «родной» - второго этапа («изделие-30» до сих пор находится в стадии доработки), а АЛ-41Ф-1С, тот самый, что устанавливается на серийные образцы Су-35.

По данным РИА-Новости «изделие -30» обретёт вид серийного двигателя для Су-57 только в 2022 году. Напоминаем, что по контракту ГОЗ до 2026 года российский ОПК должен поставить Минобороны РФ аж 76 «Сушек» пятого поколения. Есть надежда, что с 2023 года эти самолёты будут выпускаться с «родным» двигателем – второго этапа. Однако, очень озадачивает и темп производства Су-57. Если их будут выпускать, как и сейчас - по две единицы в год, то 76 машин Минобороны РФ получит только 2058 году. Надеюсь, дожить до этого срока, мне исполнится 97 лет.

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