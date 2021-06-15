Сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозе и граде до конца суток

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2021, 20:40 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Московский главк МЧС вечером во вторник, 15 июня, распространил экстренное предупреждение о том, что в столичном регионе до конца суток ожидаются сильные дожди, грозы, ветер, а также град.

В МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков, заметили, что в ближайший час в Москве начнутся грозы и ливни, усилится ветер, может выпасть град. Такие погодные условия сохранятся до конца текущих суток.

Сотрудники ведомства рекомендуют автомобилистам увеличить дистанцию во время движения, избегать резких маневров. Пешеходам советуют не подходить к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости