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Синоптик Синенков предупредил москвичей о 28-градусной жаре и грозе

, 09:59 Источник: РИА Новости

Синоптик Синенков предупредил москвичей о 28-градусной жаре и грозе
Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в понедельник, 14 июня, в Москве ожидается до плюс 28 градусов и кратковременные дожди с грозой.

«Мы сегодня ожидаем переменную облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26-28, по области - плюс 24-29», - пояснил он.

Синенков отметил, что в Москве обещают юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду, с последующим усилием в грозу. Он добавил, что атмосферное давление будет без существенных изменений - 748 миллиметров ртутного столба - около нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется жаркая погода.

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