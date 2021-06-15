Путин поручил кабмину дать право на выплату пособия на ребенка опекуну

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 15 июня, дал кабмину поручение распространить права на получение пособия на ребенка 8-17 лет на его опекуна в случае кончины родителей.
В поручении отмечается, что правительство РФ должно обеспечить распространение права на получение с 1 июля текущего года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на его опекуна (попечителя) в случае кончины родителей или единственного родителя несовершеннолетнего.
Ответственным за выполнение данного поручения назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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