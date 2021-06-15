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Путин поручил кабмину дать право на выплату пособия на ребенка опекуну

, 19:00 Источник: Кремль

Путин поручил кабмину дать право на выплату пособия на ребенка опекуну
рубли, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 15 июня, дал кабмину поручение распространить права на получение пособия на ребенка 8-17 лет на его опекуна в случае кончины родителей.

В поручении отмечается, что правительство РФ должно обеспечить распространение права на получение с 1 июля текущего года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на его опекуна (попечителя) в случае кончины родителей или единственного родителя несовершеннолетнего.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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