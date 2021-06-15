Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. распространят в августе на школьников-инвалидов старше 18 лет

В августе единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет распространена на школьников с ограничениями по здоровью в возрасте старше 18 лет. Данное поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Ранее в рамках послания Федеральному собранию российский лидер предложил выплатить по 10 тысяч рублей на ребенка семьям, в которых растут дети в возрасте от шести до 18 лет.
Теперь Владимир Путин поручил правительству РФ с учетом ранее данных распоряжений обеспечить предоставление в августе текущего года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам старше 18 лет с ограниченными возможностями или же их законным представителям.
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