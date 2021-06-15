Аргументы Недели Общество 13+

Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. распространят в августе на школьников-инвалидов старше 18 лет

, 17:27 Источник: Кремль

Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. распространят в августе на школьников-инвалидов старше 18 лет
рубли, pixabay.com

В августе единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет распространена на школьников с ограничениями по здоровью в возрасте старше 18 лет. Данное поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Ранее в рамках послания Федеральному собранию российский лидер предложил выплатить по 10 тысяч рублей на ребенка семьям, в которых растут дети в возрасте от шести до 18 лет.

Теперь Владимир Путин поручил правительству РФ с учетом ранее данных распоряжений обеспечить предоставление в августе текущего года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам старше 18 лет с ограниченными возможностями или же их законным представителям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июня, заявил о взрывном росте диагностики коронавирусной инфекции в столице. Столичный градоначальник заявил, что количество новых выявленных заражений COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Общество

Общество

Происшествия