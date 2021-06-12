C 1 июля пенсии россиянам будут начислять только на карты «Мир»

C 1 июля пенсии российским гражданам и социальные выплаты будут начислять только на карты «Мир». Граждане РФ, получающие пенсии и какие-либо социальные выплаты через банковские организации, должны до 1 июля 2021 года оформить карту «Мир» в любом крупном банке.
С этого дня вступает в силу закон, который президент РФ Владимир Путин подписал еще в 2017 году.
Переходный период составлял три года. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса его несколько раз переносили.
Согласно закону, всем пенсионерам и получателям социальных выплат от государства, необходимо оформить карту «Мир».
Для этого необходимо прийти в любой крупный банк для оформления карты «Мир». Получив карту, следует сообщить в Пенсионный фонд России о смене реквизитов счёта, на который нужно начислять пенсию.
Если до 1 июля карта не будет оформлена, то пенсия перестанет начисляться.
Деньги не пропадут, но получить их можно будет только при оформлении карты «Мир» и передачи новых реквизитов в ПФР.
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