C 1 июля пенсии россиянам будут начислять только на карты «Мир»

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12 июня 2021, 22:10 Источник: kp.ru

Zamir Usmanov, globallookpress.com

C 1 июля пенсии российским гражданам и социальные выплаты будут начислять только на карты «Мир». Граждане РФ, получающие пенсии и какие-либо социальные выплаты через банковские организации, должны до 1 июля 2021 года оформить карту «Мир» в любом крупном банке.

С этого дня вступает в силу закон, который президент РФ Владимир Путин подписал еще в 2017 году.

Переходный период составлял три года. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса его несколько раз переносили.

Согласно закону, всем пенсионерам и получателям социальных выплат от государства, необходимо оформить карту «Мир».

Для этого необходимо прийти в любой крупный банк для оформления карты «Мир». Получив карту, следует сообщить в Пенсионный фонд России о смене реквизитов счёта, на который нужно начислять пенсию.

Если до 1 июля карта не будет оформлена, то пенсия перестанет начисляться.

Деньги не пропадут, но получить их можно будет только при оформлении карты «Мир» и передачи новых реквизитов в ПФР.

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