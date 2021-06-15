Особый противопожарный режим ввели в Челябинске

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15 июня 2021, 18:16 Анна Семенова

Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Жечь сухостой, мусор и тополиный пух запрещено!

О том, как с приходом жарких дней увеличилась нагрузка на челябинских пожарных, мы уже писали. 99% вызовов (а их около сотни в сутки) – это возгорания тополиного пуха. Кто-то поджигает его специально, кто-то просто безответственно бросает на землю непотушенную сигарету.

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова ввела в городе особый противопожарный режим. Об этом сообщает «Челябинск Сегодня». Пока действует распоряжение, жителям запрещается разводить костры, сжигать сухостой, мусор и тополиный пух и проводить работы с огнем на улице.

Глава каждого района должен следить за противопожарной обстановкой и принять дополнительные меры по предотвращению возгораний на своей территории. Имеется в виду своевременная очистка дорог и тротуаров от скопившегося пуха и сухостоя.

Садовым товариществам и предприятиям также нужно следить за тем, чтобы не возникали возгорания.

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