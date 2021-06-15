Глава ФАР Канаев поддержал решение об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО
15 июня 2021, 18:09
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев во вторник, 15 июня, оценил решение Государственной думы об отмене обязательного техосмотра машины для получения полиса ОСАГО.
Эксперт подчеркнул, что поддерживает данное решение и считает, что оно положительно скажется на автовладельцах.
Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что в последние годы техосмотр превратился в "поборы" для автомобилистов. По его мнению, речь шла о дополнительном налоге, который не имел отношения к безопасности.
Глава ФАР также отметил важность того, что нововведение касается исключительно частных лиц, а не тех, кто осуществляет перевозки.
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