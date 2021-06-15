Глава ФАР Канаев поддержал решение об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО

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15 июня 2021, 18:09

коробка переключения передач, pixabay.com

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев во вторник, 15 июня, оценил решение Государственной думы об отмене обязательного техосмотра машины для получения полиса ОСАГО.

Эксперт подчеркнул, что поддерживает данное решение и считает, что оно положительно скажется на автовладельцах.

Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что в последние годы техосмотр превратился в "поборы" для автомобилистов. По его мнению, речь шла о дополнительном налоге, который не имел отношения к безопасности.

Глава ФАР также отметил важность того, что нововведение касается исключительно частных лиц, а не тех, кто осуществляет перевозки.

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