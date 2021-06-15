В Госдуме отменили обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО водителями

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15 июня 2021, 14:42

pixabay.com

На российской территории 22 августа текущего года начинают действовать нововведения в законе “О безопасности дорожного движения”. Соответствующий документ в окончательном чтении приняли в Госдуме, пишет РБК.

Согласно данному документу, чтобы получить полис ОСАГО, автовладельцу отныне будет необязательно подтверждать прохождение техосмотра. По словам Анатолия Аксакова, занимающего пост председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, в ходе рассмотрения изменений и их принятия депутаты принимали во внимание то, что получение подтверждающей техосмотр диагностической карты сопряжено с “определенным незаконным бизнесом”, отмечает РИА Новости.

Кроме того, фиксировались случаи, когда водитель оформлял новый полис ОСАГО, а срок действия диагностической карты еще не истек. К решению Госдумы положительно отнеслись в МВД. По данным ведомства, частным водителям, которые желают избежать неполадок в своем транспортном средстве, нужно проходить техосмотр на добровольных началах.

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