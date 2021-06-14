Первая партия российской вакцины от CIVID-19 «Спутник V» доставлена в Турцию

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14 июня 2021, 16:38 Источник: РБК

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» сегодня доставлена в Турцию. Газета Gunboyu распространила новость о том, что самолет с препаратами производства России против ковида приземлился в аэропорту Эсенбога.

Министерство здравоохранения Турции 30 апреля одобрило для экстренного применения вакцину «Спутник V». Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа подписал соглашения о поставке 50 млн доз российского препарата.

Кроме российской вакцины от коронавируса в Турции также применяют китайскую вакцину CoronaVac (компании Sinovac Biotech), вакцины от компаний BioNTech и Pfizer.

В Турции также разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции нового типа.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко, без тяжелых осложнений.

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