Первая партия российской вакцины от CIVID-19 «Спутник V» доставлена в Турцию

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» сегодня доставлена в Турцию. Газета Gunboyu распространила новость о том, что самолет с препаратами производства России против ковида приземлился в аэропорту Эсенбога.
Министерство здравоохранения Турции 30 апреля одобрило для экстренного применения вакцину «Спутник V». Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа подписал соглашения о поставке 50 млн доз российского препарата.
Кроме российской вакцины от коронавируса в Турции также применяют китайскую вакцину CoronaVac (компании Sinovac Biotech), вакцины от компаний BioNTech и Pfizer.
В Турции также разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции нового типа.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко, без тяжелых осложнений.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости