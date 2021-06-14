В Новосибирске в результате ЧП на газозаправочной АЗС пострадали 16 человек, из них двое - пожарные

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14 июня 2021, 16:21

фото: pixabay.com

В Новосибирске в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции пострадали 16 человек, из них двое - пожарные. Появляются подробности о ЧП в Новосибирске, которое произошло в понедельник, 14 июня.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших. В экстренных службах уточнили информацию: в помощи медиков нуждаются 16 человек. Сейчас состояние пострадавших определяется. В основном у пострадавших ожоги, ушибы и травмы. Двое пожарных госпитализированы. Большинство пострадавших - работники АЗС и промзоны, где находится заправка, - передает ТАСС. В ожоговые отделения госпитализированы четверо человек.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на крупный пожар на газовой АЗС в Новосибирске был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров 15:56 (мск).

Издание «Новосибирск онлайн» написало, что на складе около газовой АЗС на Гусинобродском шоссе произошло несколько взрывов, потом начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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