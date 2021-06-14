При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали шесть человек

На автозаправке в Новосибирске в понедельник, 14 июня, произошло возгорание. Представитель МЧС по региону сообщил сегодня журналистам, что в результате случившегося пострадали шесть человек.
Согласно последней информации, после пожара, вспыхнувшего на АЗС, шесть человек обратились за помощью к медикам, причем четверо из них были доставлены в ожоговый центр. Двое пострадавших являются сотрудники МЧС, которые первыми прибыли на место для ликвидации пламени.
Подчеркивается, что ЧП произошло по адресу: Гусинобродское шоссе, 60. В результате пожара оказалось полностью перекрыто движение от ТЦ "Дружба" до улицы Доватора.
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