МЧС: В Петербурге загорелся рейсовый автобус, в котором находились около 20 пассажиров
10 июня 2021, 13:58
Очевидцы сообщили о горящем автобусе в Санкт-Петербурге. В соцсеть выложили видеозапись спасения пассажиров из горящего автобуса. По данным представителей пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу, рейсовый автобус загорелся на улице Савушкина в Приморском районе северной столицы около полудня.
Пожарные потушили горящий около станции метро "Беговая" автобус в 12:43 мск. Автобус выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.
Судя по видео, снятому очевидцами и опубликованному в соцсетях, в автобусе находилось около 20 пассажиров. Людей оперативно вывели из горящего транспортного средства, - сообщает "Интерфакс".
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