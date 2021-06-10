МЧС: В Петербурге загорелся рейсовый автобус, в котором находились около 20 пассажиров

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10 июня 2021, 13:58

фото: vk.com/mchs_st.peterburg

Очевидцы сообщили о горящем автобусе в Санкт-Петербурге. В соцсеть выложили видеозапись спасения пассажиров из горящего автобуса. По данным представителей пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу, рейсовый автобус загорелся на улице Савушкина в Приморском районе северной столицы около полудня.

Пожарные потушили горящий около станции метро "Беговая" автобус в 12:43 мск. Автобус выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.

Судя по видео, снятому очевидцами и опубликованному в соцсетях, в автобусе находилось около 20 пассажиров. Людей оперативно вывели из горящего транспортного средства, - сообщает "Интерфакс".

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