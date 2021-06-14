Силы и средства Черноморского флота РФ контролируют действия иностранных эсминца и фрегата в Черном море

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14 июня 2021, 15:29

MOD Russia, globallookpress.com

Российские военные моряки начали отслеживать действия эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием) "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, которые в понедельник, 14 июня, вошли в акваторию Черного моря.

В сообщении Национальном центре управления обороной России говорится, что силы и средства Черноморского флота РФ взяли под свой контроль действия зашедших сегодня в акваторию Черного моря военных кораблей НАТО.

Ранее 11 июня Национальный центр управления обороной РФ информировал о заходе в Черное море эсминца УРО ВМС США "Лабун". Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Черноморский флот РФ также следит за этим кораблем.

Американский эсминец в Черном море примет участие в операциях по морской безопасности. Представители Шестого флота США писатели об этом в соцсети.

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