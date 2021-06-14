Губернатор Московской области ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 12:53

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о выделении дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

«Обязать в период с 13 июня по 20 июня (включительно): 1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях) … не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих требования подпункта 1 настоящего пункта», - говорится в документе.

Кроме того, работодатели не должны допускать сотрудников на рабочее место без средств индивидуальной защиты, если они не прошли вакцинацию. Также организациям и ИП рекомендовано проводить стимулирующие мероприятия среди клиентов, которые сделали прививку, и размещать информацию о ближайших пунктах вакцинации.

«…органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области оказать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за нарушение антиковидных мер в московских парках с 13 по 20 июня будет взыматься штраф.

В Санкт-Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости