В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

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14 июня 2021, 07:36 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь, фото: Анна Булатова/АН

В Санкт-Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

В документе говорится, что с 17 июня в Санкт-Петербурге запрещена работа ресторанов с двух часов ночи до шести утра, за исключением обслуживания на вынос, приостанавливается работа детских комнат и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания.

«… запрещается (временно приостанавливается) работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки», - сказано в тексте.

Отмечается, что наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50 процентов, а на массовых мероприятиях в помещениях может присутствовать не более 3 тысяч человек. При этом все участники обязаны использовать маски, в том числе на открытом воздухе.

В фан-зонах ЕВРО-2020 не допускается оказание услуг общественного питания и продажа продуктов питания, за исключением напитков.

«Необходимо минимизировать очное присутствие [сотрудников] на рабочих местах. Всем организациям рекомендовано усилить дезинфекцию контактных поверхностей», - добавили в пресс-службе губернатора.

Ранее сообщалось, что за нарушение антиковидных мер в московских парках с 13 по 20 июня будет взыматься штраф.

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