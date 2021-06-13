За нарушение антиковидных мер в московских парках с 13 по 20 июня будет взыматься штраф

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13 июня 2021, 21:23 Источник: РИА Новости

девушки, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Начальник Главного контрольного управления в Москве Евгений Данчиков сообщил, что жителей столицы ожидает штраф за использование объектов городской инфраструктуры в парках в период с 13 по 20 июня.

«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ)», - пояснил он.

Данчиков отметил, что в городских парках будут проводиться регулярные проверки, в том числе с использованием камер видеонаблюдения. По его словам, штраф за нарушением антиковидных мер составит четыре тысячи рублей.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно, а также о введении ряда ограничений на этот период, в том числе о закрытии проката, а также детских и спортивных площадок в парках

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