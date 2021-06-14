Сенатор Рязанский выступил против идеи о введении уголовного наказания за покупку алкоголя детям

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14 июня 2021, 11:51

бутылки, pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался против идеи об ужесточении до уголовной ответственности наказания за покупку алкоголя детям.

Ранее соответствующее предложение выдвинул член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Валерий Рязанский в разговоре с RT подчеркнул, что выступает категорически против уголовной ответственности за данное деяние, поскольку, по его мнению, в стране "слишком часто" прибегают к подобным статьям в тех случаях, когда можно было бы обойтись другими мерами.

Сенатор заметил, что сомневается по поводу утверждения, что не существует административных мер наказания для тех, кто покупает спиртное несовершеннолетним. Если же их действительно нет, то их просто следует ввести, подчеркнул Рязанский.

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