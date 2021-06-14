Общественный деятель Хамзаев предложил ужесточить наказание за покупку спиртного детям

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14 июня 2021, 09:47

бутылки, pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею об ужесточении наказания за покупку алкоголя детям вплоть до уголовной ответственности. Письмо направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественный деятель в своем обращении напомнил о случаях, когда взрослые люди безвозмездно или за вознаграждение приобретают спиртное и передают напитки детям. Он обратил внимание, что в настоящий момент за подобные действия граждан не предусматривается конкретная ответственность.

Султан Хамзаев, как сообщает RT, попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, которое приравнивает покупку спиртного для дальнейшей передачи несовершеннолетнему к вовлечению ребенка в потребление алкоголя.

Кроме того, общественный деятель предложил внести в ст. 151.1 УК России дополнение и приравнять повторную покупку алкогольной продукции в целях передачи несовершеннолетнему к повторной розничной продаже спиртного ребенку.

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