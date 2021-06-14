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Общественный деятель Хамзаев предложил ужесточить наказание за покупку спиртного детям

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Общественный деятель Хамзаев предложил ужесточить наказание за покупку спиртного детям
бутылки, pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею об ужесточении наказания за покупку алкоголя детям вплоть до уголовной ответственности. Письмо направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественный деятель в своем обращении напомнил о случаях, когда взрослые люди безвозмездно или за вознаграждение приобретают спиртное и передают напитки детям. Он обратил внимание, что в настоящий момент за подобные действия граждан не предусматривается конкретная ответственность.

Султан Хамзаев, как сообщает RT, попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, которое приравнивает покупку спиртного для дальнейшей передачи несовершеннолетнему к вовлечению ребенка в потребление алкоголя.

Кроме того, общественный деятель предложил внести в ст. 151.1 УК России дополнение и приравнять повторную покупку алкогольной продукции в целях передачи несовершеннолетнему к повторной розничной продаже спиртного ребенку.

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