Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею установки алкозамков на автомобили за езду в пьяном виде

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30 мая 2021, 19:49

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею Минпромторга РФ и ГИБДД ввести принудительную установку алкозамков на автомобили, владельцы которых хоть единожды привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Моржаретто отметил, что "эта идея отработана уже во многих странах", так в Швеции, Эстонии и многих других странах такая практика существует.

Если водитель попадается за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и превышение по промилле невелико, ему предлагают в качестве альтернативы лишения прав просто серьёзный штраф и установку алкозамка, - передаёт RT.

Как подчеркнул эксперт, алкозамок ставится за свои деньги, и водитель оплачивает не только установку алкозамка, но и его ежемесячное обслуживание. А попытка обмануть эту систему приводит к лишению прав и ещё большему штрафу.

По словам Моржаретто, "у человека есть альтернатива — сразу согласиться на высокий штраф и лишение прав или согласиться на меньший штраф и алкозамок, в Швеции это прекрасно работает".

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