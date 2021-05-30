В России хотят ввести принудительную установку алкозамков за вождение в пьяном виде

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30 мая 2021, 15:54 Источник: РИА Новости

водитель,фото: pixels.com

Минпромторг РФ совместно с ГИБДД хотят ввести принудительную установку алкозамков на машины, владельцы которых хоть раз привлекались за вождение в нетрезвом виде.

«Если человек хоть раз попался на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу … изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», - пояснил замглавы министерства Василий Шпак.

Он считает, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний. По его словам, у них есть проблема: люди, берущие машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. Кроме того, Шпак отметил, что некоторые оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования автомобиля в неправильных целях.

«А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв - он тоже не сможет управлять», - резюмировал он.

Алкозамок - устройство, исключающее движение транспортного средства без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта.

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