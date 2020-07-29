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Юрист назвал возможные проблемы внедрения алкозамков в России

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Юрист назвал возможные проблемы внедрения алкозамков в России
фото: человек за рулем, pixabay.com

Автоюрист Тимур Маршани прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Систему можно обмануть, когда за рулём находится человек в состоянии алкогольного опьянения, а запускает двигатель совершенно иное лицо. Каким образом это будет технически осуществимо? Насколько увеличит стоимость транспортного средства? Насколько это скажется на безопасности дорожного движения? Абсолютно не скажется. Потому что обмануть аппарат-алкотестер возможно и, скорее всего, так и будет происходить», - высказал он RT.

Маршани отметил, что установку следует сделать добровольной. По его словам, когда человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он уже несёт персональную уголовную и административную ответственность за совершение ДТП или управление автомобилем.

Кроме того, он уверен, что это будет дополнительная нагрузка на производителя и на импортёра, а это «значительно увеличит стоимость ввозимых транспортных средств».

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