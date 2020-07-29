Эксперт считает, что к алкозамкам пока что больше вопросов, чем ответов

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29 июля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Алкотестер. Фото: pixabay.com

В Минпромторге планируют до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Для профилактики пьяного вождения такая система не применяется нигде в мире. Сейчас алкозамки призваны дисциплинировать водителей, уже пойманных пьяными за рулем – эта система работает в странах Скандинавии. Эксперты считают, что вопросов к таким приборам пока больше, чем ответов, поскольку система несовершенна.

«К примеру, дунуть в «трубку» может трезвый друг, после чего за руль сядет пьяный автовладелец. Также не ясно, как поведет себя прибор, если в салоне будет находиться выпивший пассажир, что законом не запрещается», – рассказал ФБА «Экономика сегодня» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Кроме того, прибор такого типа в России производит только одно предприятие. Стоит он около 73 тысяч рублей и не имеет отечественных аналогов, что чревато монопольными злоупотреблениями. К тому российская смелкалка наверняка позволит найти способ обмануть алкозамок.

«В России после появления иномарок довольно скоро разросся сервис по извлечению из их выхлопных систем катализаторов. Спрос по извлечению алкозамков из систем зажигания непременно появится и государство этому помешать не сможет.

Эксперт считает, что в ближайшие годы алкозамки не станут частью выпускаемых в России новых авто.