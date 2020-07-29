Выпил? За руль не садись. Российские автомобили хотят оснастить алкозамками

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29 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Минпромторг плпнирует оснастить российские автомобили алкозамками. Они будут блокировать ключ зажигания. как только автоматика зафиксирует пары алкоголя в выдохе водителя. Ранее установку приборов поддерживали и в ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами.

Как пишет «Коммерсантъ» до октября Минпромторг разработает концепцию «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». Ведомство планирует простимулировать автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера.

Алкозамки начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов, напоминает издание. Сегодня устройства используются во многих странах для контроля граждан, ранее попадавшихся на пьяном вождении, и для контроля водителей, перевозящих пассажиров.

Однако, как и любая техника, алкозамки не застрахованы от ошибок. "Если мониторить наличие паров во время движения, то присутствие в салоне одного или нескольких пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к ошибочному срабатыванию системы блокировки", - считают эксперты автотранспортных компаний.