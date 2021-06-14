Главу Кисловодска Курбатова в тяжёлом состоянии после падения с электросамоката переводят на лечение в Москву

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14 июня 2021, 11:11

Александр Курбатов, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Администрация Кисловодска сообщила, что главу города Александра Курбатова переводят на лечение в московский центр им. Бурденко. Градоначальник находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката.

«Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Курбатова ввели в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и получил тяжелую травму. Ему провели срочную операцию.

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