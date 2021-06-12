Губернатор Ставропольского края Владимиров: «Врачи борются за жизнь главы Кисловодска Курбатова, упавшего с электросамоката»

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12 июня 2021, 19:45 Источник: Инстаграм Владимир Владимиров

Александр Курбатов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава Кисловодска Александр Курбатов в субботу, 12 июня, упал с электросамоката и получил тяжёлую травму головы. За жизнь 51-летнего Курбатова сейчас борются врачи.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал о происшествии с главой Кисловодска пост в Instagram. По данным Владимирова, Курбатов находится в тяжёлом состоянии, сейчас идёт операция.

В сообщении главы региона говорится: "Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция", - написал Владимиров. Губернатор сопереживает семье Александра Курбатова. "Мы все сейчас надеемся на лучшее", - подчеркнул Владимиров.

Александр Курбатов - глава Кисловодска с конца 2015 года.

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