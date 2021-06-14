Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти актрисы Цывиной

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о процессе проверки по факту кончины известной актрисы Ирины Цывиной, которая умерла в апреле 2019 года.
Ранее в СМИ появилось открытое письмо от дочери Ирины Цывиной к председателю СК, в котором она отметила, что сомневается в истинности официальной причины смерти матери, указанной в документах. Женщина также выразила недовольство работой следствия и попросила провести тщательное расследование обстоятельств гибели родительницы.
Впоследствии Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту смерти актрисы.
Напомним, вдова актера Евгения Евстигнеева, артистка Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля 2019 года в возрасте 56 лет.
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