Сын странно умершей вдовы Евгения Евстигнеева сообщил о покушении на него

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30 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Цывина, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Сын вдовы Евгения Евстигнеева актрисы Ирины Цывиной заявил, что на него было совершено нападение. Он предполагает, что причиной является наследство, из-за которого в настоящий момент идут споры.

Евгений Благонравов считает, что это могли сделать непонятные люди, которые попадали в поле зрения рядом с Ириной незадолго перед ее смертью, тем более что есть версия о том, что уйти на тот свет актрисе помогли.

Ирина Цывина владела тремя квартирами в Москве и загородным домом в Московской области. В борьбу за наследство вступила сестра Евгения, Зиновия Пусеп, с которой они встретились только на похоронах матери, поскольку росли в разных странах. Сын актрисы считает несправедливым претензии Зиновии на половину наследства. По его словам, он сейчас один решает множество проблем: оплачивает ипотеку, ремонтирует дом, а сестра ему никак не помогает и, считает Благонравов, хочет его "обворовать".

Речь об этом шла в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник ранее заявляла, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.