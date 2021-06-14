Выложено видео поражения ракетой «Атака», выпущенной российским Ка-52, учебной цели с пяти километров

Выложено видео поражения противотанковой ракетой «Атака», выпущенной российским вертолетом Ка-52, учебной цели с расстояния в пять километров. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.
Авторы портала Avia.pro, прокомментировавшие запись, отметили, что ракета попала фактически в центр мишени, отклонившись на считанные сантиметры. Такой результат свидетельствует о высокой точности отечественного вооружения, констатировал сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит опасаться российского стратегического бомбардировщика Ту-160.
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