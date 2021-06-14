Выложено видео поражения ракетой «Атака», выпущенной российским Ка-52, учебной цели с пяти километров

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 08:32 Источник: Аvia.pro

Вертолет Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Выложено видео поражения противотанковой ракетой «Атака», выпущенной российским вертолетом Ка-52, учебной цели с расстояния в пять километров. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Авторы портала Avia.pro, прокомментировавшие запись, отметили, что ракета попала фактически в центр мишени, отклонившись на считанные сантиметры. Такой результат свидетельствует о высокой точности отечественного вооружения, констатировал сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит опасаться российского стратегического бомбардировщика Ту-160.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости