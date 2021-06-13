Жириновский заявил о необходимости оставлять российские границы закрытыми

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13 июня 2021, 18:21

Владимир Жириновский, Фото: Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил закрыть российские границы, пока пандемия новой коронавирусной инфекции не пойдет на спад. По его словам, возобновлять авиасообщение с другими странами еще рано.

«Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано! Прекратите эти заигрывания», - написал он в своем Телеграм-канале.

Жириновский отметил, что границы необходимо оставлять закрытыми, пока распространение заболеваемости коронавирусом по всему миру не пойдет на спад. Он добавил, что незакрытое вовремя авиасообщение с Индией привело к резкому росту случаев в Москве. Ссылаясь на мнение врачей, депутат уточнил, что болезнь протекает тяжелее и некоторые пациенты не поддаются лечению.

Ранее сообщалось, что с 10 июня Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами. Регулярное - с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Чартерное - с Албанией.

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