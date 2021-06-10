С 10 июня власти России возобновили авиасообщение ещё с восемью странами

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10 июня 2021, 10:55 Источник: ПРАЙМ

фото: Viktor Borzyh, globallookpress.com

Власти России с четверга, 10 июня, возобновили авиасообщение ещё с восемью странами. Регулярное - с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Чартерное - с Албанией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее объявил список стран, с которыми Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение.

"Аргументы недели" рассказали, какие из направлений интересны для туризма.

Хорватия - первая звезда списка. В старинных городах этой страны снимали сериал «Игры престолов». Рейсы Москва – Загреб (Хорватия) запланировано выполнять два раза в неделю с 10 июня.

Рейсы Москва – Вена (Австрия) будут выполняться два раза в неделю, Москва – Будапешт (Венгрия) – два раза в неделю, Москва – Бейрут (Ливан) – один раз в неделю, Москва – Люксембург – один раз в неделю, Москва – Порт-Луи (Маврикий) – два раза в неделю, Москва – Рабат (Марокко) – два раза в неделю. Чартеры Москва – Тирана (Албания) разрешены один раз в неделю.

С 10 июня разрешаются полеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

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