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Губернатор Санкт-Петербурга: в городе введут новые ограничения, соответствующие реальной эпидситуации

, 17:53 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга: в городе введут новые ограничения, соответствующие реальной эпидситуации
Санкт-Петербург, фото: pixabay.com

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов сообщил о введении новых ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. По его словам, в Северной столице проходит большой праздник - Чемпионат Европы по футболу.

Беглов отметил, что на первых массовых мероприятиях, связанных с ЕВРО-2020, зафиксированы нарушения правил эпидемической безопасности. Он напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о продлении режима повышенной готовности до 12 июля 2021 года.

«Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», - уточнил губернатор.

Он добавил, что местные власти будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидситуации, а также усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей.

Губернатор добавил, что гости и жители Северной столицы, которые отказываются от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставят под угрозу собственное здоровье, здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что  на въездах в Ивановскую область усилят пропускной режим для иногородних граждан. 

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