В Подмосковье среди сделавших прививку против COVID-19 разыграют квартиру

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13 июня 2021, 14:00 Источник: телеканал "360"

шприц, pixabay.com

В Подмосковье среди тех, кто получит первую дозу вакцины против коронавируса нового типа с 15 по 25 июня, разыграют квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.

Подчеркивается, что для участия в розыгрыше квартиры гражданам старше 18 лет следует сделать прививку любой вакциной – "Спутник V", "ЭпиВакКрона" или "КовиВак" – в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области с 15 по 25 июня.

Итоги розыгрыша будут объявлены в 19.00 27 июня в прямом эфире телеканала "360".

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что в столице запущена дополнительная программа стимулирования вакцинации граждан против COVID-19 – еженедельно будут разыгрываться пять автомобилей.

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