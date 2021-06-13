В Подмосковье среди сделавших прививку против COVID-19 разыграют квартиру

В Подмосковье среди тех, кто получит первую дозу вакцины против коронавируса нового типа с 15 по 25 июня, разыграют квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.
Подчеркивается, что для участия в розыгрыше квартиры гражданам старше 18 лет следует сделать прививку любой вакциной – "Спутник V", "ЭпиВакКрона" или "КовиВак" – в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области с 15 по 25 июня.
Итоги розыгрыша будут объявлены в 19.00 27 июня в прямом эфире телеканала "360".
Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что в столице запущена дополнительная программа стимулирования вакцинации граждан против COVID-19 – еженедельно будут разыгрываться пять автомобилей.
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