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В Москве за сутки выявили 7 704 случая заражения коронавирусом

, 13:35

В Москве за сутки выявили 7 704 случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 7 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе уточнили, что это стало максимальным показателем среди всех городов России.

Согласно последней информации оперштаба, в Московской области за прошедшие 24 часа выявили 953 новых случая заболевания COVID-19, а в Санкт-Петербурге – 862 случая. Минимальное количество заболевших – шесть, пять и один случай соответственно – за сутки зарегистрировали в Еврейской автономной области, Магаданской области, а также Чукотском автономном округе.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом нового типа.

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