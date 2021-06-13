В Москве за сутки выявили 7 704 случая заражения коронавирусом

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13 июня 2021, 13:35

анализ крови, pixabay.com

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 7 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе уточнили, что это стало максимальным показателем среди всех городов России.

Согласно последней информации оперштаба, в Московской области за прошедшие 24 часа выявили 953 новых случая заболевания COVID-19, а в Санкт-Петербурге – 862 случая. Минимальное количество заболевших – шесть, пять и один случай соответственно – за сутки зарегистрировали в Еврейской автономной области, Магаданской области, а также Чукотском автономном округе.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом нового типа.

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