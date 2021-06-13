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В России за сутки выявили 14 723 случая заражения COVID-19

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В России за сутки выявили 14 723 случая заражения COVID-19
пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Подчеркивается, что у 2 373 (16,1%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 5 208 687 человек.

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