Концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

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13 июня 2021, 12:36

концерт, pixabay.com

Концертный зал Music Media Dome может быть закрыт на 90 суток или оштрафован на сумму до 1 млн рублей за грубые нарушения мер против распространения COVID-19 при проведении концерта HammAli & Navai.

Объединение административно-технических инспекций Москвы выявило, что на мероприятии не соблюдались требования по социальному дистанцированию и ношению масок. Главный инспектор столичного ОАТИ Андрей Поплавский уточнил, что полученные в результате рейда и мониторинга соцсетей данные будут переданы в Роспотребнадзор.

За вышеуказанные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, концертному залу грозит штраф до 300 тысяч руб. Если будет зафиксирован факт нанесения вреда здоровью гражданина, штраф может достичь 1 миллиона рублей или же организации будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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