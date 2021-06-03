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Более 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-западе Москвы 3 июня

, 16:49

Более 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-западе Москвы 3 июня
Фото: pixabay.com

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Игорь Козиков сообщил, что в ходе рейдов 3 июня в торговых центрах на северо-западе столицы выявлено более 40 нарушителей масочного режима.
 
«Сегодня инспекторами ОАТИ совместно с сотрудниками полиции и представителями столичного департамента торговли и услуг проведено обследование торговых центров, расположенных в Северо-Западном административном округе, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 43 нарушения», - сказал Игорь Козиков.

Он отметил, что за нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Штраф по данной статье составляет 4 тыс. руб.

Пресс-служба столичного департамента торговли и услуг уточнила, что проверки прошли в ТРЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Щука» и в ТЦ «Хорошо».

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