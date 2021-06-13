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13 июня станет самым теплым днем в Москве с начала лета

, 10:35 Источник: РИА "Новости"

13 июня станет самым теплым днем в Москве с начала лета
жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец заявил, что воскресенье, 13 июня, обещает стать самым теплым днем с начала лета. Температура воздуха поднимется сегодня до плюс 27 градусов.

Евгений Тишковец заметил, что температура в Москве 13 июня, вероятнее всего, будет на 4 градуса выше нормы для середины первого летнего месяца.

Синоптик подчеркнул, что уже к 8 часам утра воздух в столице России прогрелся до плюс 21,7 градуса. Эксперт также предположил, что сегодня в городе может начаться купальный сезон, поскольку вода в течение дня прогреется до плюс 18 градусов.

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