Инфекционист Вознесенский заявил, что причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве могла стать плохая погода

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11 июня 2021, 14:02 Источник: РИА "Новости"

тесты на COVID-19, Annette Riedl/dpa

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в пятницу, 11 июня, заявил, что всплеск новых случаев заражения коронавирусом в Москве обусловлен продолжительной плохой погодой.

Ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие сутки выявили максимальное с 22 февраля количество случаев заболевания COVID-19 – 12 505. Кроме того, в Москве зарегистрировали наибольшее с 14 января число новых случаев заражения – 5 853.

Сергей Вознесенский заметил, что за прошедший год коронавирус не получил каких-либо новых способов передачи, поэтому, одним из факторов, способных повлиять на всплеск заболеваемости, может быть прохладная и дождливая погода. Инфекционист заметил, что большая часть москвичей вынуждена была встречаться в замкнутых пространствах, а не на улице, что поспособствовало более активной передаче инфекции.

Эксперт добавил, что распространение COVID-19 не остановится до тех пор, пока остаются не переболевшие граждане, а также те, кто не привился.

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