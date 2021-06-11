Аргументы Недели Общество 13+

В Москве зарегистрировали наибольшее с 14 января число новых случаев заражения COVID-19

, 11:42

В Москве зарегистрировали наибольшее с 14 января число новых случаев заражения COVID-19
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Утром в пятницу стало известно, что в Москве за минувшие сутки зарегистрировали наибольшее с 14 января 2021 года количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

В оперативном штабе заметили, что за прошедшие 24 часа 5 853 случая заражения были выявлены в Москве, 863 – в Санкт-Петербурге, 837 – в Московской области.

В четверг в Москве было зафиксировано максимальное число новых случаев заболевания с 15 января текущего года.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России в общей сложности зарегистрировали 12 505 случаев заболевания коронавирусом нового типа – данный показатель стал максимальным в стране с 22 февраля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран заявил, что на саммите в Брюсселе 14 июня не будут обсуждаться конкретные сроки вероятного вступления Украины в альянс.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью