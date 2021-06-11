В Москве зарегистрировали наибольшее с 14 января число новых случаев заражения COVID-19

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11 июня 2021, 11:42

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Утром в пятницу стало известно, что в Москве за минувшие сутки зарегистрировали наибольшее с 14 января 2021 года количество новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

В оперативном штабе заметили, что за прошедшие 24 часа 5 853 случая заражения были выявлены в Москве, 863 – в Санкт-Петербурге, 837 – в Московской области.

В четверг в Москве было зафиксировано максимальное число новых случаев заболевания с 15 января текущего года.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России в общей сложности зарегистрировали 12 505 случаев заболевания коронавирусом нового типа – данный показатель стал максимальным в стране с 22 февраля.

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