В РФ выявили максимальное с 22 февраля количество случаев заражения коронавирусом – 12 505
11 июня 2021, 11:25
За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 505 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе отметили, что данный показатель стал максимальным в стране с 22 февраля текущего года.
Согласно последней информации оперативного штаба, новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. У 2 218 (17,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 180 454 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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