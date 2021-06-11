В РФ выявили максимальное с 22 февраля количество случаев заражения коронавирусом – 12 505

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11 июня 2021, 11:25

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 505 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе отметили, что данный показатель стал максимальным в стране с 22 февраля текущего года.

Согласно последней информации оперативного штаба, новые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. У 2 218 (17,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 180 454 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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