Собянин рассказал, что из-за роста заболеваемости ковидом принято решение ввести ряд ограничений

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12 июня 2021, 17:57 Источник: Cайт Сергея Собянина

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу рассказал о ряде решений, принятых столичным правительством из-за роста числа заболевшим коронавирусной инфекцией. Среди решений - ввод ограничений.

По решению мэры Москвы, с 13 по 20 июня 2021 г. приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Кроме обслуживания на вынос.

В крупных московских городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки. В парках можно будет только гулять.

Собянин подписал указ о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно. Мэр Москвы выразил надежду, что принятые меры повлияют на снижение уровния заболеваемости.

Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться. Пункты вакцинации в выходные дни будут работать.

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