Собянин пояснил, на какие организации распространяется указ о продлении нерабочих дней

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12 июня 2021, 15:55 Источник: сайт С. Собянина

Сергей Собянин, фото из соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня, заявил о подписании указа о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно. Столичный градоначальник пояснил, что указ касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

"... оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры", - подчеркнул Собянин и добавил: "...также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316".

На сайте мэра в сообщение говорится, что "с 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях"

В Москве на этой неделе начался рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Как отметил столичный градоначальник, количество новых заболевших коронавирусом COVID-19 достигло пиковых значений 2020 года, и медикам приходится вновь перепрофилировать тысячи коек в городских больницах. По словам Собянина, врачи говорят, что появляется много тяжелых больных, и много зараженных среди людей среднего возраста и молодежи.

Власти Москвы также порекомендовали "перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций".

Как подчеркнул Собянин, особенно это важно для "пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями", которые пока не привились от ковида.

Собянин сообщил о подписании указа о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением зарплаты для работников.

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