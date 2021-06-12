Песков: решений о возможности продления нерабочих дней по 19 июня во всех регионах РФ сейчас нет

Решений о возможности продления "длинных" выходных дней с 15 по 19 июня во всех российских регионах сейчас нет. В субботу, 12 июня, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В субботу ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. Собянин объяснил, что выходные продлеваются, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусной инфекции в столице.
Песков после сообщения Собянина сказал в интервью РИА Новости: "Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.