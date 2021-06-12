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Песков: решений о возможности продления нерабочих дней по 19 июня во всех регионах РФ сейчас нет

, 17:11 Источник: РИА Новости

Песков: решений о возможности продления нерабочих дней по 19 июня во всех регионах РФ сейчас нет
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Решений о возможности продления "длинных" выходных дней с 15 по 19 июня во всех российских регионах сейчас  нет. В субботу, 12 июня, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В субботу ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. Собянин объяснил, что выходные продлеваются, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусной инфекции в столице.

Песков после сообщения Собянина сказал в интервью РИА Новости: "Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет".

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