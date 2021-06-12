В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 13,5 тысяч человек
12 июня 2021, 11:35
Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 193 964 человека. Темп прироста составил 0,26%.
«За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни … 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек», - пояснили в ведомстве в субботу, 12 июня.
Отмечается, что 11 июня сообщалось о 12 505 случаях.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6701, Московской области – 889, Санкт-Петербурге – 867, Нижегородской области – 179 и Воронежской области – 159.
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