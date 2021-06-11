Администрация Санкт-Петербурга перестала публиковать развернутую статистику по распространению COVID-19

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11 июня 2021, 18:20

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С начала июня на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга перестали публиковать статистику по распространению коронавируса. Интересно, что эта информация перестала появляться в общем доступе практически одновременно с началом международного экономического форума (ПМЭФ).



Ранее, благодаря сводкам Смольного о количестве заболевших, выздоровевших, находящихся в стационарах, и госпитализированных за сутки, можно было узнать о количестве развернутых коек в больницах, в том числе и свободных мест. В последней публикации на сайте от 1 июня сообщалось, что за прошедшую неделю общее число активно больных COVID-19 увеличилось на 11,61%.



Данные предоставлялись Межведомственным координационным советом по противодействию распространения коронавируса. Возглавляет этот Совет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ни он сам, ни вице-губернатор Олег Эргашев не прокомментировали, почему исчезновение ежедневных сводок совпало с началом ПМЭФ. При этом Беглов объяснил повышение заболеваемости коронавирусом к июню… сезонностью.



Эксперты отмечают, что повод для беспокойства у населения вполне может быть оправдан.



«Рост не такой стремительный, как прошлой весной и осенью, но довольно уверенный. Он начался около месяца назад и пока не собирается останавливаться. Если резюмировать итоги мая, количество активных случаев выросло приблизительно в 1,33 раза, занятых мест в стационарах — в 1,6, ежедневно регистрируемых новых случаев — более чем вдвое, ежедневно госпитализируемых — в 1,46 раза, ежедневно регистрируемых смертей — в 1,1–1,2 раза», - сообщил Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, основатель сообщества в фейсбуке Watching COVID-2019.ru.



Депутат городского парламента Борис Вишневский считает, что началась третья волна ковида, и замалчивание ситуации недопустимо.



«Гражданам, аналитикам и журналистам необходима точная информация, чтобы адекватно оценивать ситуацию и реагировать на нее», - отметил депутат.



Тем временем, по данным администрации Петербурга, всего лишь 44% петербуржцев готовы вакцинироваться, а 21% - категорически против. Еще 19% ответили, что точно привьются, а 25% рассматривают эту возможность.



Стоит отметить, что 8 июня справка межведомственного комитета вновь появилась на сайте Смольного, и теперь там присутствуют данные о вакцинации. При этом на сайте нет никаких суточных мониторингов, динамики заболеваемости и смертности.





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