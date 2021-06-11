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В Крыму стартовали учения авиации ЧФ совместно с зенитным ракетным полком

, 14:24

В Крыму стартовали учения авиации ЧФ совместно с зенитным ракетным полком
Су-24М, mil.ru

В Крыму начались учения авиации Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком. Маневры стартовали на полуострове на фоне ожидаемого захода в акваторию Черного моря американского эсминца.

Ранее сегодня Шестой флот США сообщил, что эсминец "Лабун" приступил к переходу из Средиземного в Черное море. На вооружении кораблей такого класса имеются крылатые ракеты "Томагавк", "Гарпун" и противоракеты SM-3.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили в пятницу, что подразделения зенитного ракетного полка начали отрабатывать совместные задачи в районе интенсивных полетов авиации. Подчеркивается, что в тренировках с зенитными расчетами принимают участие самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, Бе-12, АН-26, а также вертолеты. 

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