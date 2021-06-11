Сенатор Круглый не исключил, что в России может начинаться «третья волна» COVID-19

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11 июня 2021, 12:01 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в пятницу не исключил, что в России может начинаться "третья волна" COVID, поэтому следует активнее распространять достоверную информацию о вакцинах.

Владимир Круглый, отвечая на вопрос, можно ли считать нынешний всплеск заболевания коронавирусной инфекцией в России началом "третьей волны", заметил, что это возможно.

Сенатор, однако, обратил внимание на то, что увеличение числа заболевших регистрируется не во всех регионах, в основном это происходит в больших городах России, таких, как Москва и Санкт-Петербург.

Круглый подчеркнул, что выступает за более активное распространение в средствах массовой информации и социальных сетях достоверной информации о пользе вакцин.

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