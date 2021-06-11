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Долина гейзеров и Большое Яшалтинское озеро вошли в список самых интересных достопримечательностей России

, 09:19

Долина гейзеров и Большое Яшалтинское озеро вошли в список самых интересных достопримечательностей России
гейзеры на Камчатке, Serguei Fomine/Global Look Press

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) составили список наиболее интересных достопримечательностей России. Данный перечень попал в распоряжение сотрудников СМИ.

В результате опроса жителей РФ специалисты составили список из 15 российских достопримечательностей, которые граждане считают наиболее интересными.

Как сообщает RT, в первую тройку вошли Долина гейзеров в Камчатском крае Большое Яшалтинское озеро в Республике Калмыкия, а также горный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. 

Далее следуют Ленские столбы в Якутии, замок Шато-Эркен в КБР, Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина под Саратовом и Приморский океанариум в Приморье.

Россияне также сочли интересными для посещения Иволгинский дацан в Бурятии, Ярославово дворище в Новгородской области, пещеры Хээтэй на территории Забайкалья, маяк Анива на Сахалине, а также водопады Руфабго в Республике Адыгея.

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