Каменная волна в Австралии — уникальное творение природы

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29 мая 2021, 14:21

Фото: соцсети

В мире множество интересных скульптур, которые созданы не лучшими архитекторами, а самой природой. Одна из таких скульптур находится в Австралии, недалеко от небольшого городка Хайден. Гигантская океаническая волна будто застыла на своем пути. Чтобы своими глазами увидеть эту уникальную достопримечательность, к подножью каменной волны приезжает более ста тысяч туристов каждый год.

Каменная волна является одной из самых известных и популярных достопримечательностей континента Австралия. Ее высота составляет 15 метров, а протяженность достигает 110 метров. Каменная волна является частью скалы Хайден-рок. Ее отличительной чертой является то, что стены этой скалы очень гладкие, плавные и на ней отсутствуют острые углы и неровности.

Геологи уверяют, что каменная волна — одно из самых древних образований природы. По их подсчетам ей уже более 2.7 миллиарда лет. Но свою полосатость скала-волна приобрела не сразу, а около шестидесяти миллионов лет назад. Полосы появились вследствие долгосрочного вымывания различных минералов дождевой водой, а их стоки образовали красивый контраст на склонах. Специалисты выделяют около семи разных оттенков.

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